Fevziu: Njeriu ka kurajo dhe largohet kur është “thikë pas shpine” për opozitarizmin

22:36 06/03/2022

Duke marrë shkas nga rezultati në Bashkinë e Vorës ku fitoi kandidati i PS, ndërsa kandidati i “Shtëpisë së Lirisë” u rendit i dyti dhe i PD në vend të tretë, gazetari Blendi Fevziu thotë se kryedemokrati Lulzim Basha “nuk di të fitojë”.

Në studion e Klan News me gazetaren Mirela Milori, Fevziu deklaroi se opozita shqiptare është në një pikë kritike, teksa theksoi se në Parlament do të ketë një opozitë të emëruar. Ndërsa opozita tjetër do të jetë në terren.

Sipas Blendi Fevziut, kushdo që bëhet pengesë për një forcë politike, duhet të japë dorëheqjen dhe të largohet.

“Do jemi në një situatë tejet të pa sens. Do jemi në një situatë kur në opozitë të emëruar në Parlament do të kemi ca njerëz që janë zgjedhur dhe rrinë atje, ndërsa mbështetësit e opozitës në terren do jenë ata që kanë votuar konkurrentët e tyre brenda partisë. Në këtë aspekt cili do të jetë zëri opozitar i këtyre njerëzve? Çfarë kurajo do kenë këta njerëz të përballin Ramën i cili në çdo moment do i thotë shkoni të takoni njerëz në bazë se nuk gjeni dot komisionerë në Vorë për të vendosur apo nuk keni njerëz për të votuar. Pra që në këtë moment, këta njerëz i marrin fytyrën opozitarizmit shqiptar për interesat e tyre personale.

Njeriu ka një kurajo. Vjen një moment që thotë unë deri këtu nuk vazhdoj dot më. Çdolloj karriere të kesh ti moj zonjë ose ti mor zotëri në qoftë se e sheh që ti je një thikë pas shpine për opozitarizmin shqiptar, ti largohesh.

Këta janë njerëz që kanë mundësi të bëjnë dhe një karrierë tjetër. Unë s’po them të largohet. Ka 2 rrugë. E para duhet të shohim deri në fund shifrat. Duhet t’ju kujtoj një gjë. Një nga partitë më të mëdha të politikës greke ishte PASOK, e cila vetëm sepse nuk diti t’i përshtatej zhvillimeve të reja u shkërrmoq dhe sot është në parti inekzistente. Duhet t’ju kujtoj që një nga partitë më të mëdha të politikës italiane për vite, ishte Partia Demokrastiane që nxorrën të gjithë Kryeministrat e Italisë së pasluftës që prej vitit 1945 e deri në vitin 1991. Këto dy parti janë inekzistente sot. Fakti që PD është një parti me një histori relativisht të lavdishme, si një parti me arritje shumë të mëdha, në qoftë se kjo parti nuk gjen kohezionin e brendshëm, kjo parti nuk do ekzistojë më. Çfarë do ndodhë nëse z.Berisha këtë “Shtëpinë e Lirisë” do ta kthejë në një strukturë opozitare akoma më të madhe sepse deri tani ka ndenjur brenda partisë? PD mbetet forcë e tretë. Çfarë vlerë ka? E vetmja funksion që do ketë do të jetë te pengojë këtë forcën tjetër për të ardhur në pushtet. Pra të lënë Ramën në pushtet. Dhe e fundit se dëgjova sot paradite një nga drejtueset e PD që thoshte ne jemi opozita e vërtetë, Berisha me Ramën janë bashkë. Në qoftë se rezultati i Vorës është një rezultat që mund t’i maste në Shqipëri, kjo është kriminale që të quash popullin opozitar në Shqipëri 6%. Është kriminale t’ju thuash shqiptarëve që opozita në Shqipëri është 6%. Shpirti opozitar janë shumë më tepër”, u shpreh Blendi Fevziu. /tvklan.al