Fevziu për piktorin e madh Ibrahim Kodra: I rrallë! Jetoi si artist europian, por ditët e fundit të jetës foli shqip…

23:05 30/11/2023

Piktori më i madh shqiptar dhe ndër më të njohurit e Evropës, Ibrahim Kodra. Ai u largua nga Shqipëria drejt Italisë në moshën 20 vjeçare, periudhë që përkon me zbulimin e talentit të tij për pikturën. Në Milano ai shkoi për të studiuar përmes një burse shtetërore.

Gazetari Blendi Fevziu foli sonte në “Opinion” për Kodrën, duke e cilësuar si ndër personazhet më të rralla ndonjëherë. Ai rrëfeu po ashtu një fakt mjaft interesant, që pavarësisht se piktori kishte shpenzuar vitet më të shumta të jetë së tij në Itali dhe nuk kishte preferuar të fliste për Shqipërinë, ditët e fundit para vdekjes ai u foli shqip doktorëve në spital.

“Ibrahim Kodra, edhe ky është personazh i rrallë! Ibrahim Kodra ka një gjë të çuditshme, asnjëherë s’kishte lidhje të drejtëpërdrejtë me Shqipërinë, për sa kohë ishte i ri, kushërinjtë e tij që i shkruanin, i çonin letër, u tha “mos më shkruani më”. S’dua të kem lidhje tha, jetoj si një artist europian, por muajt e fundit para se të vdiste u fliste doktorëve shqip. Edhe pse shqipja ishte e tij ishte e mirë, por jo sa italishtja, në muajt e fundit para vdekjes filloi t’u fliste doktorëve shqip. Kishte një bindje në vitin ’97, në vitin më të vështirë kur e kam takuar unë, në Gusht të vitit 1997, erdhi nga Italia. Hapi një ekspozitë, por jo vetëm aq, më tha mua do bëj ç’është e mundur që në Shqipëri të krijohet një koloni artistësh dhe një koloni arti. Në atë kohë ishte koloni kallashnikovi dhe plumbash, mirëpo ai e kishte bindje që do ta krijonte. Erdhi disa herë në Shqipëri, deri në fund. Ky ishte vërtet artist që s’ka as kufi e as kombësi”, tha Fevziu./tvklan.al