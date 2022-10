FIA gjobit kampionët e Formula 1

21:29 28/10/2022

Red Bull dënohet me 7 milionë Dollarë, ndryshime edhe në aerodinamikë

Kampionët e Formula 1, Red Bull do të paguajnë një gjobë prej 7 milionë dollarësh për shpenzimin e më shumë se sa lejohet nga buxheti vjetor i miratuar nga FIA. Përpos ndëshkimit financiar, skuderia kampione duhet të ul me 10% forcën aerodinamike të motorit për sezonin e ardhshëm.

Federata ndërkombëtare e automobilizmit zbuloi se Red Bull e ka shkelur kufirin buxhetor të vitit të kaluar me 2 milionë dollarë.



Red Bull interpretoi gabimisht 13 pika të rregulloreve të kufirit buxhetor duke përfshirë koston për ndërtimin e motorit, furnizimin me ushqim dhe kostot e personelit.

Për vitin 2023, skuderia me bazë në Mbretërinë e Bashkuar duhej të kishte 80 për qind të kohës së caktuar për tu marrë me aerodinamikën, diçka që bëri diferencën drejt titullit kampion këtë sezon. Kjo shifër tani do të bie në 63 për qind gjatë 10 muajve të ardhshëm.

Red Bull paraqiti llogaritë e tyre financiare për vitin 2021 gati 4 milion dollarë nën kufirin e kostos, megjithatë, llogaritë e tyre ishin të pasakta.



Klan News