04 nëntor 2026- Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj është zhvendosur nga sektori A i paraburgimit në sektorin spitalor, i cili ndodhet brenda të njëjtit institucion të vuajtjes së dënimit në paraburgimin e Fierit
Aktualisht nuk dihet ende nëse kjo lëvizje ka lidhje me vizitën e ministrit të Drejtësisë, Toni Gogu, në burgun e Fierit.
Kryetari i Bashkisë pretendoi se ministri Gogu i kishte përcjellë porositë e Ramës ku i kërkohej të jepte dorëheqjen si kryebashkiak dhe të delegonte pushtetin.
Në seancën e djeshme në GJKKO, Veliaj nuk mori pjesë në të, por përmes një letre iu drejtua gjykatës duke e informuar me zhvillimet e fundit.
“Siç jeni vënë në dijeni nga mediat ditët e fundit, unë jam rrëmbyer nga një togë shoqërimi policësh pa më thënë se ku do më dërgonin, pa dijeninë time, 100 km larg gjykatës ku po gjykohem dhe larg gruas me dy të mitur dhe nënës time pensioniste. Toni Gogu më ka vizituar pas transferimin dhe më ka thënë që kjo ka ndodhur me urdhër personal të kryeministrit Edi Rama. Më ka thënë që prokurorët ishin gati të shtonin akuza deri tek ajo e prishja e rendit kushtetues. Kjo si ndëshkim që kam mbështetur protestën e flamingove dhe studentëve, por kjo është e vërtetë aq sa është i vërtetë kallëzimi i Nesti Angonit dhe Nasta Pëllumbit. Kërkoj nga gjykata të marrë masat e duhura për ta verifikuar këtë që ka ndodhur”, thuhej në letrën e Veliajt.
Nga ana e saj, gjatë seancës në prani të avokatit Plarent Ndreca, GJKKO pohoi se nuk ishte njoftuar për transferimin e Veliajt nga Durrësi për në paraburgimin e Fierit.
/tvklan.al