FIFA dhe UEFA rrisin shpërblimet për klubet

23:55 06/02/2024

Më shumë bonuse për turnetë e tyre

FIFA dhe UEFA do të rrisin shpërblimet për klubet pjesëmarrëse në turnetë e organizuara prej tyre. Në Botërorin i ri për klube që do të nisë në verën e 2025 do të shpërndahen ketë 2 miliard e gjysmë euro për 32 pjesëmarrësit.

100 milionë merr fituesi i turneun dhe gjysma e tyre i jepet çdo skuadre që garon. Një motivim më shumë për ekipet që do të luajnë në këtë aktivitet që do të zhvillohet çdo 4 vite.

Në të njëjtën mënyrë po vepron edhe UEFA ku shpërblimet në Champions League do të rriten me 30% prej sezonit të ardhshëm. Buxheti do të jetë 2.7 miliard Euro në total. Vetëm pjesëmarrja në fazën e grupeve do të vlejë rreth 60 milion euro, një kundërpërgjigje e fortë ndaj Superligës Europiane.

