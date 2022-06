FIFA ‘shuan’ shpresat e Italisë, lejon Ekuadorin të marrë pjesë në “Katar 2022”

22:40 10/06/2022

Ekuadori do të luajë në Kupën e Botës të Katarit. Është institucioni më i lartë i futbollit botëror, FIFA ajo që ka hedhur poshtë pretendimet e Kilit se kombëtarja tjetër e Amerikës së Jugut ka aktivizuar një lojtar të paprotokolluar.

“Pas analizimit të parashtresave të të gjitha palëve të interesuara dhe marrjes parasysh të të gjitha elementeve të paraqitura përpara tij, Komiteti Disiplinor i FIFA-s ka vendosur të mbyllë procedurat e nisura kundër Federatës Ekuadoriane të Futbollit”, thuhet në njoftimin e FIFA-s.

Përfaqësuesja e Ekuadorit rrezikonte të përjashtohet nga Botërori i këtij viti për shkak të aktivizimit të lojtarit Bajron Kastijo me origjinë kolumbiane. Shumë kombëtare kishin nisur të fërkonin duart për të shpresuar te një eliminim i mundshëm i Ekuadorit, me shpresë që të merrnin biletë për në eventin që do të mbahet në Katar në fund të këtij viti. Ndër kombëtaret pretendente ishte dhe kampionia e Europës, Italia, shpresat e së cilës u shuan pas vendimit të fundit të FIFA-s.

Klan News