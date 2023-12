‘Fiksimi’ i ardhshëm i vajzave, Franko shfaqet me një vokal tundues

21:42 15/12/2023

Frank Ibrahimi, 23-vjeçar nga Vlora, shfaqet në natën e dytë të audicioneve të X Factor, me elementet X që dallohen kilometra larg.

Franko, performon këngën ‘Here I Go Again’ dhe merr 4 ‘PO’ nga juria që cilësoi: ‘Franko with the deep voice’.

Në prapaskenë, e emocionuar e priste nëna e tij 74-vjeçare, e cila rrëfeu me emocion dashurinë që nipi i saj ka për muzikën. Padyshim që Franko do rrëmbejë shumë zemra vajzash./tvklan.al