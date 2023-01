Fiktivitet notash në maturë, Hasi dhe Kavaja në krye

13:58 30/01/2023

Kushi: Diferenca me 4- 5 nota në 2022, matura 2023 në hapësira të mëdha që të shmangim abuzimet

Diferenca e vlerësimit vjetor të nxënësve me provimet e maturës 2022 ka qenë shumë e theksuar sidomos në provimin e matematikës. Sipas raportit të maturës shtetërore, fiktiviteti i notës në maturë, në disa zyra arsimore ka arritur deri në 40% të nxënësve të cilët kishin diferencë me 3-4 nota në krahasim me rezultatet e gjimnazit.

Aurora Balla, drejtore e QSHA: Në lëndën Matematikë ka një rritje me tre nota 1229 nxënës, me katër nota 357 nxënës dhe me 5 nota 49 nxënës. Në total 1635 nxënës.

Fiktiviteti i notave ishte një shqetësim i madh që u ngrit edhe nga Ministria e Arsimit, Evis Kushi, e cila tha se për të shmangur këtë fenomen negative do i zhvillojnë provimet në ambiente të mëdha.

Evis Kushi, Ministre e Arsimit: kjo flet ose për fiktivitet gjatë viti, apo për keqadministrim të procesit të maturës shtetërore. Për të garantuar miradministrimin e procesit ne këtë vit kemi menduar që provimet e maturës të zhvillohen në mjedise të mëdha që garantojnë edhe siguri më të lartë edhe monitorim më të madh.

Sipas Kushit futja e testiti të informatizuar te mjekësia do të rrisë edhe cilësinë e maturantëve që shkojnë në këtë degë.

Evis Kushi, Ministre e Arsimit: Kanë qenë gjithmonë rreth 3000 maturantë ata që aplikojnë dhe kërkojnë të studiojnë në programin Mjekësi e Përgjithshme, provimi do të zhvillohet brenda 10 ditëve. Do të jetë provim i dixhitalizuar, në formatin e provimeve të licencave ku edh testi vlerësohet aty, ku edhe vlerësimi i tekstit është automatik.

Në gjimanzet e vendit janë rreth 4200 nxënës me aftësi të kufizuara. Për herë të parë në në provimet e maturës 2023, testi për këta nxënës do të jetë i ndryshëm nga nxënësit e tjerë.

Evis Kushi, Ministre e Arsimit: Teste të veçanta të një shkalle vështirësie më të lehtë për ata maturantë që sigurisht konstatohen me aftësi ndryshe sipas një raporti.

Nga 30 mijë maturantë që kanë hyrë në provimet e maturës në 2022, 3.485 prej tyre kanë patur nga 3 deri në 5 nota diferencë me rezultatet vjetore.

