Fileto derri pranverore (Video)

Përbërësit:

500 gr fileto derri

250 gr kajsi

200 gr pomodorini

130 gr pana

100 gr sheqer

40 gr miell

35 gr borzilok

1 gotë verë e kuqe

Hudhër

Kripë

Piper

Përgatitja:

Fillimisht ndezim furrën për të përgatitur pomodorini konfit. Presim përgjysmë pomodorinit, i vendosim në një tavë dhe shtojmë mbi to kripë dhe sheqer. Më pas i fusim në furrë që të piqen për 30 minuta. Ndërkohë që pomodorinit piqen, presim përgjysmë kajsitë. Vendosim në një tenxhere shumë pak ujë që të ngrohet, shtojmë në të tre lugë sheqer dhe pasi sheqeri të shkrihet shtojmë kajsitë dhe i përziejmë derisa të karamelizohen. Në një tenxhere me pak vaj ulliri, kripë, piper dhe hudhër shtojmë panën, pasi të ziejë dhe të reduktohet pak e vendosim në një gotë mikseri, shtojmë në të gjethe borziloku, hudhër, pak vaj ulliri dhe e bëjmë krem. Presim fileton, e kalojmë në miell dhe e skuqim në një tigan me pak vaj ulliri. Pasi të skuqet e shuajmë me verë dhe e lëmë të ziejë derisa të jetë gati.

Vendosim në pjatë fillimisht kremin me pana, më pas kajsitë e karamelizuara, pomodorinit konfit dhe në fund filetot dhe është gati./tvklan.al