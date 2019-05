Fileto gici me kumbulla (Video)

Përbërësit:

700 gr kumbulla jeshile

600 gr fileto gici

200 gr miell

80 gr sallatë valeriana

70 gr sheqer

50 gr uthull molle

2 gota verë e bardhë

Kripë

Piper

Përgatitja:

Presim fileton e gicit në feta jo shumë të holla. Më pas të gjitha pjesët i kalojmë në miell dhe i skuqim në një tigan me pak vaj ulliri. Shtojmë në to kripë, piper dhe pasi të skuqen i shuajmë me verë të bardhë dhe i lëmë të ziejnë derisa të reduktohet salca.

Në një tjetër tigan vendosim sheqerin dhe shumë pak ujë, sapo të karamelizohet shtojmë kumbullat dhe i përziejmë bashkë. Marinojmë sallatën valeriane me kripë, piper, vaj ulliri dhe uthull. Vendosim në pjatë fillimisht sallatën, mbi të filetot e gicit dhe kumbullat e karamelizuara dhe është gati./tvklan.al