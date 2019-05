Fileto pule me gorgonzola (Video)

Përbërësit:

200 gr fileto pule

200 gr patate

50 gr gorgonzola

50 gr pomodorini

50 gr parmixhano

Qepë të njoma

Sherebelë

Rozmarinë

Hudhër

Majdanoz

Kripë

Piper

Përgatitja:

Vendosim papatet që të ziejnë në një tenxhere me ujë. Filetot e pulës i vendosim në një tavë dhe i marinojmë me kripë, piper, vaj ulliri, sherebelë, rozmarinë, hudhër dhe i fusim në furrë për 15 minuta.

Në një tigan me pak vaj ulliri skuqim gjethet e qepëve të njoma, shtojmë djathin gorgonzola, djathin e grirë, pomodorini, majdanoz dhe e lemë të ziejë për pak. Salcën e përgatitur e vendosim tek tava me filetot e pulës dhe e vendosim sërish në furrë. Patatet e ziera i shtypim, shtojmë në to majdanoz të grirë, qepë të njomë, vaj ulliri, uthull dhe hudhër. I përziejmë të gjithë ingredientët bashkë dhe është gati./tvklan.al