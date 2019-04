Fileto pule me salcë orientale (Video)

Përbërësit:

100 gr spinaq

50 gr salcë soje

2 qepë të njoma

1 fileto pule

1 spec i kuq

1 spec i verdhë

1 kungull

1 qepë

1 karotë

Pak lakër të bardhë

Xhinxher

Hudhër

Kripë

Piper

Përgatitja:

Fillimisht sfiletojmë fileton e pulës, e vendosim në një tavë dhe e marinojmë me salcë soje. Më pas presim të gjitha perimet dhe i vendosim bashkë në një tigan me pak vaj ulliri që të skuqen. Ndërkohë që skuqen shtojmë spec djegës.

Në një tigan me pak vaj ulliri skuqim filetot e pulës, më pas i vendosim sërish në tavë dhe i fusim në furrë që të piqen për 12 minuta. Në një tigan të vogël vendosim salcë soje, e përziejmë me ujë, shtojmë në të hudhër, pak sheqer, xhinxher dhe i lemë të ziejnë.

Në fund salcën e sojës e lidhim me pak niseshte të përzier me ujë. Pasi të jetë gati e filtrojmë. Presim në feta të holla fileton e pulës, vendosim në pjatë fillimisht perimet, mbi to fileto pule dhe në fund salcë./tvklan.al