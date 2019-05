Fileto viçi me pate ulliri (Video)

Përbërësit:

300 gr spinaq

200 gr fileto viçi

100 gr ullinj të zi

2 patate

Hudhër

Trumzë

Rozmarinë

Mustardë

Kripë

Piper

Përgatitja:

Në një tenxhere me ujë vendosim patatet që të ziejnë. Lyejmë fileton e viçit me mustardë dhe e marinojmë me vaj ulliri, kripë, piper, hudhër, trumzë, rozmarinë, gjethe dafine, të cilat i kemi shtypur të gjitha bashkë dhe e lëmë të pushojë. Vendosim në mikser ullinjtë, patate, hudhër, gjalpë, pak nga uji i patateve dhe i bëjmë krem. Në një tigan pjekim fileton e viçit dhe e shuajmë me pak verë dhe pasi të avullojë shtojmë pak ujë dhe i lëmë të ziejnë. Në një tjetër tigan skuqim spinaqin. Vendosim në pjatë fillimisht kremin me ullinj, mbi të spinaqin e skuqur dhe mbi to fileton e viçit./tvklan.al