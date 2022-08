Filip Kostic firmos me Juventusin

23:00 11/08/2022

Torinezët bindin Eintracht Frankfurt me 17 mln euro për mbrojtësin

Filip Kostiç është zyrtarisht një futbollist i Juventusit. Pas kalimit të ekzaminimeve mjekësore, lojtari serb ka nënshkruar një kontratë deri në vitin 2025, nga ku do të fitojë mbi 3.5 milionë euro në sezon në varësi të performancës së tij në fushë.

Për kartonin e 29-vjeçarit, Juventus ka paguar në arkat e klubit gjerman të Eintracht Frankfurt 17 milionë euro, përfshirë bonuset. Disa detaje burokratike vonuan mbërritjen e serbit në Itali, me lojtarin që vjen si dhuratë për 55-vjetorin e lindjes së trajnerit të torinezëve, Massimiliano Allegri.

Kostiç i jep Allegrit disa ide teknike. Me një mbrojtje me tre lojtarë, ai do të bënte shumë mirë krahun e majtë, pasi zotëron cilësi të mira dhe do të dilte shumë mirë para, teksa ai mund të aktivizohet edhe në repartin e mesfushës, por edhe në sulm, ku shpesh e kemi parë të realizojë edhe gola.

Kostic ndihmoi gjermanët të fitonin Europa League sezonin e kaluar, duke kontribuar me shtatë gola dhe 15 asistime në 43 ndeshje në të gjithë kompeticionet. Në gjurmët e lojtarit 29-vjeçarit ishin edhe skuadra angleze e Uest Hem, por ai gjithmonë kishte si preferencë bardhezinjtë, duke arritur edhe akordin me ta.

