Fillon ndërtimi i Lungomares së re në Durrës

Shpërndaje







10:34 03/01/2023

Rama: Do të ketë ndikim në sektorin e turizmit në qytetin bregdetar

Ka nisur puna për ndërtimin e Lungomares së re në Durrës. Kryeministri Edi Rama nëpërmjet një postimi faqen e tij zyrtare në “Facebook” ka postuar disa foto nga kantieri.

Krahas fotove kreu i qeverisë shkruan se Lungomare në qytetin bregdetar do të jetë një shëtitore që bashkë me sipërfaqen e zgjeruar të rërës, do t’i japë një përmasë e vlerë të re Durrësit.

Po ashtu, Rama thotë se ndërtimi i Lungomares do të ketë ndikim pozitiv edhe në sektorin e turizmit në këtë qytet.

Klan News