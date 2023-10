Filmi i Taylor Swift një sukses

00:18 09/10/2023

100 milionë Dollarë nga shitja e biletave, të premten shfaqet në kinema

Filmi më i ri i Taylor Swift, që përmbledh momentet e saj nga turneu më i fundit që po mban Eras Tour, është bërë mjaft i sukseshëm ende pa dalë në kinema.

Distributori i saj ka pranuar që shitja e biletave ka kaluar 100 milionë Dollarë, ndresa kërkesat e larta kanë qenë të pabesueshme.

Kjo e bën atë filmin më fitimprurës të koncerteve në histori, duke tejkaluar filmin “Never Say Never” të Justin Bieber.

Turneu botëror i Swift, i cili është planifikuar të vazhdojë deri në fund të vitit 2024, është gjithashtu në rrugën e duhur për t’u bërë më i madhi në histori.

Filmi i turneut Eras pritet të dalë të premten e ardhshme në kinematë në më shumë se 100 vende, ndrësa pritet që atë arkëtojë edhe 100 milionë Dollarë të tjerë.

Pesë filma, duke përfshirë Barbie, The Super Mario Bros Movie dhe Spider-Man: Across the Spider-Verse – kanë gjeneruar më shumë se 100 milionë Dollarë në debutimin e tyre në Amerikën e Veriut këtë vit.

