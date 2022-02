Filmi “Marry Me” rikthen Jennifer Lopez në kinema

18:10 12/02/2022

Këngëtarja do të luajë në film krah këngëtarit Maluma

Këngëtarët me famë botërore Jennifer Lopez dhe Maluma u rikthyen në kinema me filmin romancë “Marry Me” i cili pati premierën e tij këtë të premte në kinematë amerikane.

Në rolin e Kat Valdez, këngëtarja do të portretizojë një superstar popi jeta e së cilës është nën fokusin e kamerave. Teksa planifikon martesën me partnerin e saj Bastian, rol i cili luhet nga këngëtari Maluma, ajo do të mësojë se ai nuk ka qenë besnik ndaj saj dhe vendosë të lërë atë në altar.

Në dasmën e cila po transmetohet për një publik në mbarë globin Jennifer Lopez nën rolin e Kat zgjedh të martohet me një të huaj në turmë.

Këngëtarja 52-vjeçare ndërkohë po shijon romancën e saj me aktorin amerikan Ben Affleck ku çifti duken më të lumtur se kurrë.

Tv Klan