“Filtrat më trishtojnë”, mesazhi i Lily Collins: Pranojeni veten, çdo tipar është i bukur

20:27 03/03/2023

Lily Collins është e talentuar, e suksesshme dhe mesa duket një model i mirë për brezat e rinj. Ajo vetë, në një intervistë që ka dhënë, kur i është bërë pyetja “Nëse do të mund të ndryshonit diçka në lidhje me standardet e bukurisë që mbizotërojnë në rrjetet sociale apo në Hollywood, çfarë do të ishte ajo?”, ajo u përgjigj:

“Ka aplikacione dhe filtra vërtet të frikshëm që ndryshojnë imazhin e plotë të fytyrës. Nuk e di as si quhen, por kur sheh para dhe pas, është e frikshme. Ideja që vajzat e reja nën moshën 16 vjeç i përdorin dhe i postojnë… Nuk mund ta imagjinoj se si do të ishte për mua në atë moshë. Nuk mund ta imagjinoj se kjo do të ndihmonte ta pranosh veten si të mjaftueshëm nëse tashmë ndjen nevojën për të ndryshuar veten për t’u ndjerë mjaft i sigurt për të postuar një foto. Kjo më trishton shumë, që filtra të tillë ekzistojnë dhe konsiderohen normale tani.

Unë u rrita me idenë për të pranuar atë që jam dhe se çdo tipar është i bukur, kështu që këto filtra dhe aplikacione janë vërtet kundër kësaj. Më bën të pyes veten se si brezi i ri do të vazhdojë ta pranojë veten nëse i futet ideja se e vetmja mënyrë për të treguar veten është përmes filtrave dhe aplikacioneve si ky. Dhe gjithashtu, kur buzëqeshni ose qeshni dhe shihni rrudha… thjesht do të thotë që keni pasur një jetë me shumë histori dhe kujtime.”/tvklan.al