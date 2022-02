Final – Four në Champions League

Shpërndaje







18:21 06/02/2022

UEFA në diskutime me shoqatën europiane të futbollit

Në një intervistë për mediat franceze Presidenti i UEFA-s, Aleksander Ceferin shprehu edhe një herë qëndrimin kundër për Botërorin çdo dy vite.

Slloveni ndan mendimin se njerëzve u pëlqen të shikojnë futboll gjithnjë e më shumë.

Një vlerësim të veçantë dha për Conference league si një sukses ku7 marrin pjesë skuadra pak të njohura por që luajnë në kupat evropiane dhe kanë mundësi të përfitojnë financiarisht.

Një tjetër moment që Ceferin mendon se do të tërheqë më shumë vëmendje, do të argëtojë më shumë publikun si dhe do të prodhojë edhe më shumë të ardhura është edhe mundësia e zhvillimit të finaleve të Champions League me 4 skuadra finaliste.

Një Final Four pas sezonit 2024-2025. Ceferin tha se ende nuk ka vendim, por se është i bindur se do të ishte një ngjarje e madhe.

Ai është në bisedime me shoqatën europiane të futbollit profesionist që pritet të japë pëlqimin e saj, veçanërisht pas të ardhurave të munguara për shkak të pandemisë.