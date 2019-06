Finalet e Ligës së Kombeve

Liga e Kombeve do të njohë fituesin e parë këtë javë. Në garë janë Portugalia, Zvicra, Holanda dhe Anglia. Sot në mbrëmje do të zhvillohet gjysmëfinalja e parë mes përfaqësueses portugeze dhe asaj zvicerane në Porto. Granit Xhaka i Zvicrës mendon se duhet të përpiqen të kalojnë këtë pengesë.

“Ne do të provojmë veten përballë më të mirëve, duhet të shohim përpara, pasi nuk do të luajmë vetëm ndaj Ronaldo, por të gjithë përfaqësues portugeze.”

Në përballjet direkte Zvicra është në avantazh, por Portugalia nuk humbet një ndeshje zyrtare në shtëpi prej 12 takimesh. E fundit ishte ajo me Shqipërinë në kualifikueset e Euro 2016. Synimi i Portugalisë sipas trajnerit Fernando Santos është marrja e trofeut.

“Natyrisht që duam ta fitojmë këtë turne, jo vetëm se luajmë në shtëpi, por se i duam titujt. Të triumfosh në Ligën e Kombeve është një arritje e madhe.”

Gjysmëfinalja tjetër mes Holandës dhe Anglisë do të luhet nesër në Gimaraesh. Ndeshja që do të vendosë trofeun e Ligës së Kombeve do të zhvillohet të dielën në Porto.

Tv Klan