Finalistët për golin më të bukur

23:02 10/02/2023

Mes tyre është edhe një lojtar me këmbë të amputuar

FIFA bëri të njohur emrat e treshes finaliste për golin më të bukur të vitit. Në këtë vlerësim që del nga votat në faqen zyrtare të organizmit botëror të futbollit bën pjesë edhe një lojtar me njërën këmbë të amputuar.

Polaku Marcin Oleksy realizoi me roveshatë në një ndeshje me skuadrën e Warta Poznan. Finalistët e tjerë janë braziliani Richarlison dhe francezi Dimitri Payet. Richarlison realizoi në sfidën me Serbinë, duke merituar edhe vlerësimin si goli më i bukur i Botërorit 2022.

Payet ishte protagonist me Marseille në kupat e Europës, duke i realizuar PAOK. Fituesi do të shpallet në ceremoninë që do të mbahet më 27 shkurt në Paris.

