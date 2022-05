MANCHESTER, ENGLAND - APRIL 26: . The UEFA Champions League Trophy during the UEFA Champions League Semi Final Leg One match between Manchester City and Real Madrid at City of Manchester Stadium on April 26, 2022 in Manchester, United Kingdom. (Photo by Alex Gottschalk/vi/DeFodi Images via Getty Images)



Finalja e Champions, Real – Liverpool

Shpërndaje







23:45 04/05/2022

Madrilenët eliminojnë Manchester City

Real Madrid do të jetë kundërshtari i Liverpool në finalen e këtij sezoni të Champions League më 28 Maj në Paris. Madrilenët fituan me rezultatin 3 – 1 takimin e kthimit me Manchester City e zhvilluar të mërkurën në stadiumin “Santiago Bernabeu”.

Një ndeshje e vendosur pas 120 minutave lojë. Një pjesë e parë e thuajse e barabartë në volumin e lojës dhe rastet e krijuara, por miqtë goditën pasqyrën e portës në dallim nga vendasit. Cortuis shpëtoi madrilenët nga goli.

Pas pushimit, futbollistët e Real Madrid u përpoqën t’i afroheshin portës së Manchester City, por ishin miqtë që shënuan të parët në minutën e 75’ me Mahrez.

Rodrygo ishte ai që përmbysi gjithçka me 2 gola të realizuar në fundin e pjesës së dytë, duke e mbyllur kohën e rregullt me rezultatin 2 – 1. Vendimi i Ancelotti për ta aktivizuar në vend të Kross ishte i duhuri. Përballja e parë kishte përfunduar me suksesin 4 – 3 të Manchester City kështu që sfida shkoi në shtesë. Takimi u vendos nga Benzema, i cili realizoi golin më të rëndësishëm me penallti në shtesën e parë. Real Madrid do të kërkojë kështu titullin e 14 të kampionit të Europës, ndërsa Liverpool të shtatin.

Tv Klan