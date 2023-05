Finalja e Conference League, Fiorentina dhe West Ham përballë në duelin e 7 Qershorit në Pragë

11:49 19/05/2023

Pas Ligës së Kampionëve, finale italo-angleze do të ketë edhe në Conference League. Fiorentina dhe West Ham prenë biletën pas fitoreve në takimet e dyta gjysmëfinale, duke eliminuar respektivisht, Bazelin dhe Az Alkmaar.

Vjolët hasën shumë vështirësi në transfertën zviceriane, për të siguruar finalen e Çekisë vetëm pas kohësh shtesë. Fiorentina arriti që të shënonte fitore 2-1 në 90 minutëshin e rregullt, shifra që ishte vulosur në favor të Bazelit në duelin e parë.

Me rezultatin e përgjithshëm, 3-3, u desh shtesa për të përcaktuar finalistin në këtë duel, me Fiorentinën që arriti ta realizonte vetëm në fundin e tyre me anë të Barak.

Sulmuesi u shndërrua në hero për skuadrën, pasi u hodh në fushë në fillimin e shtesës së dytë. Një kualifikim historik për Fiorentinën, që rikthehet në finalen e Kompeticioneve të UEFA-s pas 23 vitesh, ku ka arritur në këtë fazë në 5 raste.

47 vite ka zgjatur pritja e West Ham për tu rikthyer në finalen e një kompeticioni europian. “Çekiçët” nuk hasën shumë vështirësi ndaj Az Alkmaar, duke triumfuar me shifrat 1-0 në takimin e dytë dhe kaluar më tej me rezultatin e përgjithshëm 3-1.

Anglezët synojnë që të kurorëzojnë me trofeun e Conference League një sezon shumë të dobët, ku madje rrezikojnë shumë për të qëndruar në kategori në fund të sezonit. Finalja mes Fiorentinës dhe West Ham do të luhet më 7 Qershor në Pragë.

Klan News