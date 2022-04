Finalja e Conference League

16:04 27/04/2022

Tirana përgatitet për evenimentin e madh të futbollit

Tirana do të presë finalen e parë të Conference League më 25 Maj në Arenën Kombëtare, evenimenti më i madh futbollistik i organizuar në Shqipëri. Përgatitjet aty janë të përditshme.

Kejdi Tomori: Këta janë stuajrt të cilët po përgatiten, pasi UEFA të njëjtin standart si për Champions League, Europa league dhe konkretisht Conference League.

Përgjegjës i finales së Conference League për palën shqiptare, Kejdi Tomori thotë se kërkesa për biletat e përgjitshme është e lartë më së shumti nga vendet e skuadrave gjysmëfinaliste Feyenoord, Marseille, Leicester City dhe Roma, por ka pak interes nga Shqipëria.

Kejdi Tomori: Pjesa dërrmuese e biletave po kërkohen nga Anglia, Holanda, Franca e Italia, domethënë rreth 20 mijë kërkesa, ndërsa nga Shqipëria vetëm 2400.

Në Tiranë për finalen do të jenë më shumë se ata 21 mijë që do ta ndjekin në stadium. Kjo do të sjellë vizitorë edhe para ditës së ndeshjes.

Kejdi Tomori: Hotelet më të mira në qytetit janë të zëna nga UEFA, por mendoj se ditën e ndeshjes nuk do të ketë një dhomë të lirë.

Finalja e Conference League pritet të gjenerojë shumë të ardhura për Shqipërinë dhe padyshim edhe imazh për vendin tonë.

