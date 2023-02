Finalja e Super Bowl minierë ari

15:18 09/02/2023

30 sekonda të spotit publicitar blihen për 7 mln dollarë



Përgatitjet për finalen e Super Bowl kanë hyrë në një fazë të nxehtë. Dy ekipet pjesëmarrëse kanë mbërritur tashmë në Arizona, ku po përgatisin me detaje atë se çfarë do të ndodh në fushën e lojës. Kansas dhe Philadelphia do të vuajnë mungesa të shumta në këtë sfidë, që duket se do të jetë me të vërtetë magjike. Përballja finale e Super Bowl ka rritur edhe interesin nga ana e kompanive që duan të ngrenë lart emrin e tyre.



E kush më mirë se kjo përballje do të shtrinte tentakulat e saj në Botë. Për këtë shkak, 30 sekonda të një spoti televiziv të kësaj finale kanë kapur edhe shifra marramendëse. Sipas ekspertëve, kompanitë janë treguar të gatshme për të paguar deri në 7 milionë dollarë për 30 sekonda.



Shifra stratosferike vetëm për një sfidë, me ndeshjen kryesore të futbollit amerikan që tërheq rreth 100 milionë shikues. Kansas dhe Philadelphia do të luajnë për titullin e Super Bowl në stadiumin State Farm në Glendale të Arizonës më 12 Shkurt.

Klan News