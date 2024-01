MANCHESTER, ENGLAND - JULY 22: The FC Barcelona and Real Madrid club crests on the first team home shirts on July 22, 2020 in Manchester, United Kingdom. (Photo by Visionhaus)

Finalja e Superkupës së Spanjës

23:25 13/01/2024

Barcelona dhe Real Madrid gati për “El Clasico-n”, blaugranat synojnë të mbrojnë titullin

Barcelona dhe Real Madridi do të përballen në finalen e Superkupës së Spanjës në Arabinë Saudite.

Synimi i të dyja klubeve është që të fitojnë titullin e parë të këtij viti. Edicionin e shkuar ishin katalanasit ata që e ngritën trofeun, duke mundur “Los Bacos” 3-1.

Skuadra e Çavit vjen në këtë finale pasi mundi me vështirësi Osasunën 2-0, ndërsa Real Madrid fitoi 5-3 ndaj Atletico-s.

“Mund të jemi pak më në formë, por është një ndeshje ku do të luajmë si të barabartë. Real Madridi nuk luan për hakmarrje. Respektojmë rivalin që na mundi vitin e shkuar, por urine për të fituar e kemi gjithmonë të njëjtë. Është kënaqësi të përgatisësh një ndeshje të tillë pasi jemi në sytë e gjithë botës.”

Ndërsa tekniku i blaugranave, Çavi tregon mënyrën se si skuadra e tij mund të fitojë këtë “El Klasiko”

“Unë shoh ekipin shumë të motivuar dhe të frymëzuar. Është një skenar ideal për një futbollist, të luajë për një titull te Real Madrid. Do të përpiqemi të bëjmë një ndeshje të mirë, do të mbajmë shembullin e vitit të kaluar që ishte ideal për ne duke imponuar stilin tonë dhe duke dominuar lojën. Shpresojmë ta shijojmë këtë finale me titullin e parë të sezonit.”

Ky do të jetë “El Klasiko” i dytë i sezonit, me të parin që u luajt në shtëpine Barcelonës në tetor.

“Los blankos” mundën katalanasit falë dygolëshit të Jude Bellingham