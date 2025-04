Presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit, Armand Duka, ka zbuluar se arbitër kryesor në finalen e titullit në Shqipëri, do të jetë polaku Szymon Marciniak.

Në prononcimin pas shortit të “Final 4”, kreu i futbollit në vend deklaroi se FSHF ka ftuar një nga arbitrat më të mirë të globit, për të vendosur drejtësi në ndeshjen më të rëndësishme të kampionatit shqiptar.

Ndër të tjera, duke folur për kampionatin, Duka falënderoi të gjithë për kontributin e jashtëzakonshëm gjatë kampionatit të rregullt, ndërsa u uroi sa më shumë suksese katër skuadrave në fazën finale.

“36 javë vërtetë të luftuara, me garë deri në momentet e fundit. Një garë e bukur, që ka prodhuar një klasifikim të luftuar për të 10 skuadrat pjesëmarrëse. Do të doja të falënderoja futbollistët për kontributin gjatë këtij edicioni, për emocionet e dhuruara për të gjithë spektatorët në shkallët e stadiumeve.

Dua të falënderoj drejtuesit e klubeve dhe stafet teknike. I uroj katër skuadrave finaliste performancë sa më të mirë. Ne duhet ta shijojmë ‘Final Four’, spektaklin që do të dhurojnë skuadrat. Duhet të shohim rezultatet e saj dhe pastaj të vazhdojmë për sezonin tjetër.

Gjykimi është faktor i rëndësishëm i garës. Jam i bindur që arbitrimi në Shqipëri është në nivele maksimale dhe mund t’i përgjigjet nivelit të futbollit shqiptar. Këtë e tregon edhe kontributi i arbitrave shqiptarë në kompeticionet europiane deri në fazat e grupeve.

Në Final Four do të gjykojnë katër gjyqtarët e FIFA-s që kemi. Të katërt do të jenë në dispozicion në gjysmëfinalet e para. Nëpërmjet shortit do të përcaktohen dhe ai që do të gjykojë ndeshjen e parë, nuk do jetë në gjysmëfinalen e dytë. Po nëpërmjet shortit. Sot duhen 7 gjyqtarë, të tjerët do jenë në pozicione të tjera. Në finale ne kemi ftuar një nga arbitrat më të mirë të globit, polakun Marciniak, i cili do të gjykojë ndeshjen finale për të pasur sa më pak aludime për fituesin”, deklaroi presidenti Duka.

Kujtojmë se Marciniak drejtoi finalen e Botërorit 2022 mes Argjentinës dhe Francës.

