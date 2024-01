Financat mbajnë në ankth Barcelonën

23:16 11/01/2024

Spanjollët zbulojnë listën me tre të paprekshmit në Katalonjë

Kriza ekonomike ka vënë shpesh në dyshim situatën tek Barcelona. Klubi spanjoll vuan prej kohësh mungesën e parave, gjithsesi, ka gjetur mënyra të ndryshme për të mbushur arkat. Në një situatë të tillë, shpesh ata që lakohen janë futbollistët, të cilët mund të dalin në shitje për të grumbulluar të ardhura për klubin.

Gjithsesi, Barcelona e ka të qartë se vetëm për 3 futbollistë nuk do të ketë kurrë negociata shitjeje. Bëhet fjalë për emra si Gavi, Pedri dhe Ronald Araujo, të cilët konsiderohen nga drejtuesit si shtylla kurrizore e klubit katalanas. Treshja shihet si e tashmja dhe e ardhmja e Barcelonës, pavarësisht se për ta ka pasur interes të shpeshtë nga skuadra të ndryshme.



Bayern Munich duket se është më i interesuar për të peshkuar te Barcelona, me gjermanët që kanë shenjestruar disa herë Pedrin dhe së fundi mbrojtësin, Araujo. Megjithatë, është e sigurt se për Barcelonën nuk ka tundin edhe pse në arkat e tyre do të mbërrinin shifra të rëndësishme për të shmangur ‘fair play financiar’.

Sipas asaj që raportojnë mediat spanjolle, Barcelona konsideron si thelbësor edhe lojtarët e tjerë, megjithatë, në rast të një oferte joshëse, klubi do të shqyrtonte mundësinë e largimit.

Klan News