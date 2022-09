Financimet ruse, Berisha: Veprim i papërgjegjshëm personal i Bashës, auditi do të fillojë shpejt punën

12:49 23/09/2022

Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, është pyetur këtë të premte në lidhje me financimet ruse. Ai theksoi se shumë shpejt auditi do të fillojë punën dhe se kjo çështje është veprim i papërgjegjshëm personal i ish-kryetarit Lulzim Basha.

“Auditi do fillojë shpejt punën. Unë jua shpjegova se ata kanë marrë të gjitha me vete. I kanë shkulur të gjitha, edhe hard disqe. Pavarësisht kësaj, ne do bëjmë punën. Ajo që kam unë, dëshmi dhe dokument, nga hetimi i prokurorisë dhe dëshmitë që kanë dhënë zoti Ristani apo Ilir Dervishi del se asnjë qindarkë nuk ka hyrë dhe nuk ka dalë në arkën e PD. Në këtë kontekst e quaj me të drejtë një veprim të papërgjegjshëm personal të Lulzim Bashës se e tillë është”, u shpreh Berisha.

Ai theksoi se demokratët do të bëjnë të pamundurën që kjo çështje të hetohet./tvklan.al