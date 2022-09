Financimet ruse në 2017, flasin deputetët e PD-së

Shpërndaje







12:53 14/09/2022

Disa prej deputetëve të Partisë Demokratike janë shprehur se nuk kanë dijeni për një financim të mundshëm nga burime ruse të partisë në fushatën zgjedhore të 2017. Ata janë të ndarë në qëndrime edhe në këtë pikë, pasi disa prej tyre e dënojnë këtë akt ndërsa të tjerë i cilësojnë si akuza të pabaza.

Edmond Spaho: Partia Demokratike nuk ka asnjë lidhje me Rusinë, të jeni të bindur. Partia Demokratike është e lidhur me Perëndimin, është e lidhur me partnerët tanë strategjikë dhe kjo është e sigurtë.

Grida Duma: Unë kam vetëm një mendim, që PD duhet të afrohet me Perëndimin dhe duhet sa më tepër t’i largohet historisë së errët të Lindjes.

Ervin Salianji: Së pari nuk ka një lobim rus në Partinë Demokratike. Mund të ketë interesa personale dhe ndonjë që mund të ketë përfituar personalisht. Asnjë në PD, asnjë anëtar i thjeshtë, jo më drejtuesi i saj politik. Deputetët nuk ka asnjë diskutim që nuk kanë asnjë dijeni sepse di dhe personalisht që nuk kam asnjë dijeni për këtë çështje. Dënojnë çdo ndërhyrje të huaj, por sidomos ndërhyrje ruse në punët e PD-së. PD-ja është një parti e ndërtuar me vokacion Perëndimor dhe Eur-Antlantike dhe çdo përfshirje në këto lojëra jo vetëm ndaj PD-së që i është bërë dëm i jashtëzakonshëm nëse kjo do të vërtetohet që është e tillë, por çdo anëtar i PD-së do të ndihej i neveritur nëse para ruse apo çfarëdolloj ndikimi rus mund të ketë pasur edhe ndikimin më të vogël në çdo lloj përfaqësuesi të PD-së.

Ferdinand Xhaferaj: Kjo është një çështje që është diskutuar edhe më parë dhe unë e di që zyrtarë të PD-së që nga kryetari Basha, kanë dhënë sqarime shteruese për këtë çështje. Nuk ka dalë provë tjetër, ky argument është përdorur vite më parë dhe e di që kryetari i PD-së Basha ka dhënë sqarime shteruese.

Klan News