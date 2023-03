Financimet ruse në PD, Shkullaku-Gogut: Nëse ju keni raport të CIA-s, unë e mbyll gojën sot

22:32 02/03/2023

Deputeti socialist Tonin Gogu dhe gazetari Armand Shkullaku kanë debatuar mbrëmjen e sotme në “Opinion” në Tv Klan për financimet ruse të Partisë Demokratike.

Sipas Gogut, ekziston një dokument i CIA-s që vërteton se PD ka paguar 675 mijë dollarë për lobimin nga Nick Muzin. Gazetari Armand Shkullaku e kundërshtoi duke thënë se nuk ka pasur kurrë hetim për Muzin në SHBA dhe se nëse PS e disponon këtë raport ai nuk do flasë më për këtë temë.

Tonin Gogu: Financimet ruse në Shqipëri janë një fakt, ka një raport të CIA-s për këtë.

Blendi Fevziu: Ka vetëm një raport të Shërbimeve Sekrete Amerikane, por nuk ka hetim. Për çështjen Muzin s’ka akuzë.

Tonin Gogu: Ku ka deponuar Nick Muzini? Ka deponuar përpara prokurorëve.

Armand Shkullaku: Më fal se këtu të ndërpres se nuk je i informuar dhe bën gabime.

Tonin Gogu: Do më kursesh gabimet?

Blendi Fevziu: Shkullaku po të asiston si avokat.

Tonin Gogu: Është si puna e këtyre shantazheve që dëgjuam sot në seancë.

Armand Shkullaku: E kam me të vërtetë, është akt-akuza për McGonigal, ndaj zotit Nick Muzin nuk ka pasur kurrë hetim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

Tonin Gogu: Nuk thashë ka pasur hetim…

Armand Shkullaku: Në Departament të Thesarit ka deklaruar me vonesë sepse ligji amerikan të jep të drejtë që edhe brenda 6 muajsh të korrigjosh deklarimin e të ardhurave dhe ai ka deklaruar me vonesë 500 mijë dollarë lobim në emër të Partisë Demokratike. Ti the ka hetuar CIA, prandaj thashë mos bëj gabim, CIA është raport…

Tonin Gogu: Është fakt tashmë që Partia Demokratike ka paguar 675 mijë dollarë.

Armand Shkullaku: Po kush e bën fakt?

Tonin Gogu: Fakt e bën fatura, ka një faturë. Biniada Trade është kompani e themeluar nga rusët, nëse ju po hidhni poshtë raportin e CIA-s ok…

Armand Shkullaku: Nëse ju keni raport të CIA-s, unë e mbyll gojën sot e gjithë jetën përballë jush. Nëse keni një raport të CIA-s, atëherë unë tërhiqem, kërkoj falje dhe nuk diskutoj më për këtë temë

Tonin Gogu: Unë kam këtu përpara një dokument që thotë, numri i të regjistruarit Muzin, numri i palës së huaj PD e Shqipërisë dhe ka dakordësinë mes tyre, ky është deklarimi.

Armand Shkullaku: Raportin e CIA-s desha unë, o lëshoji fjalët me përgjegjësi se edhe unë kam një raport të UFO-ve që thotë se Rama është në një ishull./tvklan.al