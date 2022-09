Financimet ruse, Rama: Berisha, monument i gënjeshtrave! Dikur e mbrojti Lulzim Bashën

11:45 17/09/2022

Kryeministri Edi Rama teksa është pyetur për financimet ruse në PD, është shprehur se Sali Berisha është monument i gënjeshtrave . Sipas tij, Berisha e mbrojti Lulzim Bashën kur kjo çështje u denoncua nga PS.

“Është monumenti i gënjeshtrave, shpifjeve dhe është prurësi më i madh i llumit moral, i llumit gjuhësor, në historinë e jetës së shqiptarëve. Që kur Shqipëria është bërë shtet nuk ka një të dytë. Nuk e dini ju përgjigjen? As nuk marr përsipër t’ju them, a nuk është i njëjti që me forcë mohoi çdo lidhje të financimeve të PD me Rusinë? A nuk është i njëjti që i vuri gjoksin dhe e mbrojti me pathos Lulzim Bashën? Ku është dora ime në këtë mes? Kjo është historia jo e një budallai që hedh një gurë në lumë, por e një shejtan budallai që torolis një vend të tërë duke tërhequr për hunde të gjithë ju, jo mua, jo PS. Të gjithë ju që vazhdoni dhe e pranoni me veten tuaj që ta konsideroni si pikë referimi, si burim informimi, si subjekt që meriton të hyjë në gojën tuaj dhe të futet në mes të debatit publik. Është katastrofë. Financimi rus i PD është denoncuar nga PS. Dhe Taulant Balla, Erion Braçe e me radhë nuk keni lënë gjë, jo ju flas personalisht, por për ata që janë çuditur, s’kanë lënë gjë pa thënë e pa bërë”, u shpreh Rama./tvklan.al