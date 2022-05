Finlanda e Suedia në NATO, Turqia u vendos kushte

Shpërndaje







22:48 15/05/2022

SHBA lobon që Erdogan të mos vendosë veto në aleancë për mosanëtarësimin e dy vendeve

Pas takimit të ministrave të Jashtëm të NATO-s në Berlin, Sekretari amerikan i Shtetit Blinken ishte i bindur se mund të arrihej në një konsensus pavarësisht qëndrimit dyshues të Turqisë.

Komentet e Blinken erdhën pasi Presidenti finlandez Sauli Niinisto tha se biseda e fundit me Presidentin rus Vladimir Putin rreth dëshirës së Finlandës për t’u anëtarësuar në NATO ishte e matur dhe nuk përmbante asnjë kërcënim.

Vendi nordik ndan një kufi të gjatë me Rusinë. Parlamenti finlandez pritet të miratojë vendimin në ditët në vijim. Një aplikim zyrtar për anëtarësim do të dorëzohet më pas në selinë e NATO-s në Bruksel, me shumë gjasa javën e ardhshme.

Turqia ka vendosur si kusht për votën e saj për anëtarësimin e Finlandës dhe Suedisë në NATO që ato të ndalojnë mbështetjen e atyre për ato që i konsideron “grupe terroriste që veprojnë në mërgatë kundër Presidentit Erdogan”.

Të dy shteteve ju kërkohet nga Presidenti turk që të ofrojnë garanci të qarta sigurie dhe të heqin ndalesat e eksporteve turke. Shqetësimet e Turqisë mund të përbëjnë një pengesë pasi çdo vendim për zgjerimin e NATO-s kërkon miratimin unanim nga të 30 vendet anëtare.

Suedia dhe Finlanda kanë hequr dorë nga neutraliteti i tyre i gjatë pas agresionit rus ndaj Ukrainës. Ndërkaq, kreu i aleancës ushtarake transatlantike Jens Stoltenberg në kushte izolimi për shkak të infektimit me Covid-19 shprehu besimin se me dështimin e përparimit ushtarak të Rusisë, Ukraina mund ta fitojë luftën.

“Lufta e Rusisë në Ukrainë nuk po shkon siç kishte planifikuar Moska që nuk po i arrin objektivat e saj strategjike”, tha Stoltenberg, “sepse ata nuk arritën të merrnin Kievin dhe po tërhiqen nga Kharkiv ndërsa ofensiva në Donbas ka ngecur”.

Stoltenberg tha se ishte i bindur se procesi i pranimit për Finlandën dhe Suedinë mund të përshpejtohet nga shtetet e NATO-s. Ndërkohë, aleanca veriatlantike do të rrisë praninë e saj në rajonin e Baltikut për të frenuar kërcënimet ruse me 40 mijë trupa ushtarake.

Klan News