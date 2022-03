Finlanda shqyrton mundësinë e anëtarësimit në NATO

Shpërndaje







23:25 10/03/2022

Presidenti Sauli Niinisto deklaroi se do të shqyrtohen të gjitha avantazhet dhe rreziqet e anëtarësimit

Finlanda do të rishikojë politikën e saj të sigurisë për të vendosur nëse do të anëtarësohet në NATO. Kështu deklaroi presidenti i vendit Sauli Niinisto.

Shqyrtimi i mundësisë për t’u anëtarësuar në aleancë është bërë më urgjente që nga fillimi i agresionit të Rusisë kundër Ukrainës. “Pasi të kemi analizuar alternativat dhe rreziqet, do të dalim me përfundime“, u tha presidenti finlandez gazetarëve, por pa dhënë ndonjë afat për procesin.

Ai u takua me presidentin e Shteteve të Bashkuara, Joe Biden në Uashington fundjavën e kaluar ndërsa pritet të ketë një bisedë telefonike me presidentin rus Vladimir Putin të premten. Presidenti nuk pranoi të tregonte lidhur me atë se çfarë do të diskutojë me presidentin rus . “Ne kemi parë se pavarësisht gjithçkaje ka qenë e rëndësishme që të ruhet komunikimi me Rusinë”, ka thënë Niinisto.

Që kur Rusia sulmoi Ukrainën, ka pasur spekulime për një aplikim të mundshëm nga Finlanda për t’u bashkuar me NATO-n, me një sondazh të qartë të opinionit publik që mbështet anëtarësimin në organizatë.

Klan News