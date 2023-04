Finlanda zyrtarisht pjesë e NATO-s

15:59 04/04/2023

Këtij rrethi flamujsh të vendeve anëtare të NATO-s do t’i shtohet këtë të Martë edhe ai i Finlandës. Vendi skandinav bëhet anëtari i 31-të i Aleancës Ushtarake Veriatlantike. Për ceremoninë e këtij rasti që përkon me 74-vjetorin e themelimit të aleancës, ministrat e vendeve anëtare janë mbledhur në selinë e NATO-s në Bruksel. I pranishëm krahas Sekretarit të Përgjithshëm, Jens Stoltenberg është edhe presidenti finlandez Sauli Ninisto.

Pranimi i Finlandës përbën të parin rast të anëtarësimit të shpejtë në historinë e NATO-s. Vendi skandinav u bë pjesë e aleancës në më pak se një vit. Ky vend aplikoi së bashku me Suedinë, por Stokholmi ka mbetur prapa me këtë proces pasi nuk po zgjidh mosmarrëveshjet me Turqinë për militantët kurdë.

Përfshirja e Finlandës dyfishon hapësirën kufitare të Rusisë me NATO-n, që deri tani ndahej vetëm me vendet baltike dhe Poloninë. Finlanda ka kufirin më të gjatë mes vendeve të aleancës me Rusinë, 1340 kilometra. Finlanda ka ruajtur deri më sot neutralitetin, por sulmi rus në Ukrainë, bëri që qeveria të ndërmarrë këtë hap për të rritur sigurinë e vendit me mbështetjen e 80% të popullsisë. Moska reagoi duke thënë se Finlanda po i hap probleme vetes.

Tv Klan