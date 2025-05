Finlanda kufizon përdorimin e telefonave në shkolla Rregullat e reja do të hyjnë në fuqi me 1 Gusht, telefonat do të përdoren vetëm me lejen e stafit te mësueseve

Parlamenti finlandez ka miratuar një ligj që kufizon përdorimin e telefonave nga nxënësit në shkollat ​​fillore dhe të mesme. Rregullat e reja në lidhje me telefonat në shkolla do të hyjnë në fuqi më 1 Gusht. Ligji ndalon përdorimin e telefonave gjatë orës së mësimit dhe përdorimi i tyre do të lejohet vetëm në rrethana të caktuara. Do të jenë mësuesit që do të kenë kompetencën nëse duhet të lejojnë apo të mohojnë përdorimin e telefonave. Nxënësit do të duhet të marrin leje të veçantë nga mësuesit për të përdorur telefonat e tyre, për t’i ndihmuar në studime ose për t’u kujdesur për çështje personale shëndetësore, për shembull. Ministri finlandez i Arsimit, Anders Adlerkreutz, shpreson që kufizimet do t’i inkurajojnë fëmijët të luajnë dhe të komunikojnë më shumë personalisht, jo vetëm nëpërmjet telefonit. Finlanda po ndjek shembullin e vendeve të tjera evropiane që kufizojnë përdorimin e telefonave celularë ose madje i ndalojnë ato në disa raste. Danimarka i ka ndaluar telefonat në të gjitha shkollat, Franca kohët e fundit i zgjeroi kufizimet. Edhe në Britaninë e Madhe, shumica më e madhe e shkollave kanë futur disa kufizime për përdorimin e telefonave. Klan News