Fiorentina një hap larg gjysmëfinales

11:15 14/04/2023

Vjollcët mundin Lech Poznan 1-4, Bazel barazon me Nice ndërsa Anderlecht mund Az Alkmaar

Fiorentina mori fitoren e nëntë radhazi në Conference League. Djemtë e drejtuar nga Vincenzo Italiano mposhtën në transfertë 4-1 skuadrën e Lek Pozhnanit dhe hedhin një hap me rëndësi drejt gjysmëfinales së kompeticionit.

“Vjollcët” e nisën mirë sfidën dhe kaluan në avantazh me Kabral pas 4 mintuash lojë. Velde barazoi në mintuën e 20’.

Por në të 41’, Gonzalez i dha avantazhin italianëve. Në pjesën e dytë, “Vjollcët” shënuan edhe dy herë të tjera me Bonaventura në të 58 dhe Ikone pesë mintua më pas.

Me kualifikimin shumë afër, Fiorentina do të përballet në gjysmëfinalen e Konferenc Liges, me fituesit e çiftit Bazel-Nis. Takimi i parë mes tyre përfundoi në barazim 2-2.

Për zviceranët Amduni realizoi dopietë në të 26 dhe 71, ndërsa për francezët Malfi. Për Bazelin, nga minuta e parë luajti Taulant Xhaka.

Në takimin tjetër, Anderleht mundi në shtëpi Alkmar me rezultatin 2-0. Golat për belgët u realizuan nga Murijo dhe Ashimeru.

