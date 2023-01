Firmoset marrëveshja “Futbolli në shkolla”

Shpërndaje







18:30 16/01/2023

Duka: Impenjimi i nxënësve i bën mirë të ardhmes sportive

Futbolli do të zërë vend të rëndësishëm edhe në shkolla. Marrëveshja është arritur mes Ministrisë së Arsimit e Sportit dhe Federatës Shqiptare të Futbollit, projekt që realizohet me mbështetjen e FIFA-s. Marrëveshja do të nënshkruhet nga Presidenti i FSHF-së, Armand Duka dhe Ministrja e Arsimit dhe Sportit, Evis Kushi.

“Është një kontribut ose insistim si rrallëndonjëherë i ministres direkt për sportin dhe objektivi i saj ishte t’i kërkonte presidentit të FIFA-s këtë projekt dhe ja arriti”.

Për të implementuar këtë bashkëpunim do të ngrihet një grup i përbashkët pune që do të koordinojë programin në të gjitha fazat duke përfshirë edhe FIFA-n.

“Sporti për nxënësit është shëndet, fizik, mendor, social dhe është natyrisht një zhvillim ekonomik dhe madje promovimi më i mirë që mund t’i bëhet Shqipërisë”.

Ky program do të zbatohet në 116 shkolla në të gjithë Shqipërinë, teksa numri i mësuesve dhe veçanërisht fëmijëve të përfshirë do të jetë shumë i madh.

Klan News