Firmoset marrëveshja për pensionet me Italinë. Përfitojnë rreth 500 mijë shqiptarë në vendin fqinj

Shpërndaje







15:34 06/02/2024

Rreth 500 mijë shqiptarë që jetojnë prej vitesh në Itali dhe 2 mijë italianë që ushtrojnë aktivitetin e tyre në vendin tonë do të përfitojnë nga njohja dhe bashkimi i periudhave të kontributeve shoqërore, duke mos u humbur asnjë vit pune.

Marrëveshja u firmos në Romë nga Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme, Igli Hasani dhe homologu i tij italian, Antonio Tajani. Të dy ministrat u shprehën se marrëveshja ofron më shumë siguri dhe perspektivë për shtetasit shqiptarë dhe ata italianë.

“15 vjet një përpjekje shumë të rëndësishme sapo e firmosën. Jam shumë i gëzuar jo vetëm si personi që e firmosi këtë marrëveshje, por edhe për të gjithë bashkëpunimin që kemi pasur me Ministrinë e Jashtme të Italisë për kontributet në arritjen e kësaj marrëveshjeje”, tha Hasani.

“Afirmon të drejtat e punonjësve italianë në Shqipëri dhe atyre shqiptarë në Itali. Ky vendim ofron për shumë persona një siguri dhe perspektivë në të ardhmen”, u shpreh Tajani.

Pas firmosjes së dokumentit, në një konferencë për mediat, Ministri Hasani u shpreh se në takimin me homologun e tij italian kishte diskutuar edhe për një tjetër marrëveshje, atë të emigrantëve.

“Diskutuam dhe për marrëveshjen tjetër. Ne presim zbardhjen e vendimit nga gjykata dhe strukturat shqiptare janë gati. Do i përgjigjemi ritmit që do biem dakord me palën italiane”, tha Hasani.

Dokumenti për njohjen reciproke të sigurimeve shoqërore mundëson ofrimin e përfitimeve për pensionin, trajtimin e barabartë të personave të punësuar dhe për të vetëpunësuarit.

Marrëveshja synon të mbulojë pensionet e pleqërisë, atë të invaliditetit e të papunësisë, pa qenë nevoja të aplikohet në vendet e origjinës. Përpara se të hyjë në fuqi kjo marrëveshje duhet të kalojë për ratifikim në Kuvendet respektive.

Përveç Italisë, Shqipëria ka nënshkruar marrëveshje në fushën e sigurimeve edhe me Hungarinë, Kanadanë, Turqinë, Belgjikën, Luksemburgun, Gjermaninë, Austrinë, Kroacinë, Kosovën, Maqedoninë e Veriut dhe Republikën Ceke.

Sakaq në proces marrëveshjet janë duke u negociuar edhe me Holandën, Francën, Greqinë dhe Rumaninë.

Tv Klan