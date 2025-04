Ditën e sotme është firmosur marrëveshja për shërbimin shëndetësor shqiptar, konkretisht për QSUT dhe Universitetin e Mjekësisë, që do të hyjnë në një partneritet strategjik me qendrën spitalore universitare të ekselencës europiane “San Raffaele” dhe universitetin përkatës “Vita- Salute San Raffaele”.

Të pranishëm në këtë event ishin Kryeministri Edi Rama, ministrja e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Albana Koçiu dhe ministrja e Arsimit dhe Sportit Ogerta Manastirliu në Qëndrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza.

Rama në fjalën e tij e cilësoi këtë një moment historik, teksa theksoi se me këtë marrëveshje synohet që QSUT-ja të kthehet si pikë referimi për Ballkanin. Kryeministri theksoi se paralelisht me qendrën synimi është edhe transformimi i Universitetit të Mjekësisë.

“Është një moment historik edhe për Shqipërinë, pasi sot ne hapim një faqë të re një një rrugë të gjatë, jo e lehtë dhe kishte një pikënisje që të thuash dëshpëruese është pak në një situatë ku e vetmja vlerë e padyshimtë ishte vlera e profesionistëve të sistemit të cilët në kushte skandaloze luftonin për të shpëtuar jetë. Ndërkohë as nuk mendonin më dot se një ditë kushtet do të bëheshin ata që janë sot. Ne jemi shumë më ambicioz se kaq. Nuk jemi të kënaqur, duam të shkojmë më tutje dhe duam ta bëjmë këtë qendër shëndetësore pikë referimi për të gjithë Ballkanin dhe ta kthejmë një qendër ekselence mes qendrave të ekselencës në Europë. Kjo është e mundur.

Përshtypja për personelin është e jashtëzakonshme dhe njësoj si ata më parë edhe nga miqt tanë ne kemi dëgjuar fjalët më të mira për ju dhe kjo është baza e besimit të tyre, besimit tonë që ne mund ta transformojmë qendrën në një qendër ekselence për të gjithë Ballkanin. Paralelisht me qendrën ne duam të transformojmë edhe Universitetin e Mjekësisë. Të gjitha këto, synimi nuk është që thjeshtë të kemi një partner më shumë, apo të bëjmë një binjakëzim më shumë. Synimi është që deri në 2030 QSUT të pësojë atë transformim që grupi i San Raffaelës ka sjellë në Poloni duke u përfshirë drejtëpërdrejt në të gjitha proceset, menaxhimin qendrës, në të gjitha proceset dhe duke bashkuar profesionistët e të dyja anëve. Ndërkohë që e njëjta ambicie është për Universitetin.

Të vijnë studentë nga e gjithë Europa dhe në fund për të marrë një diplomë që është e njejtë me San Raffaelën dhe Tirana të jetë një degë e Universitetit të San Raffaelës. Marrëveshja e sotme e hap këtë kapitull dhe sot nuk është më çudi që të imagjinojmë që në këto vite ne do të arrijmë që t’ju japim atyre që kanë nevojë për tu kuruar ta bëjnë këtu në Shqipëri, ku të marrin shërbimin e nivelit më të lartë Europian dhe t’ju japim mundësi të gjithë vajzave dhe djemve nga Shqipëria dhe Kosova që të vijnë të studiojnë në Universitetin e Mjekësisë dhe të dalin me një diplomë të nivelit Europian”, tha Rama.

/tvklan.al