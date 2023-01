“Fiskalizimi, një histori suksesi me 100%”, Rama: Investimet e huaja janë rritur në 2022-in

Shpërndaje







19:53 05/01/2023

Kryeministri Edi Rama ka ndarë detaje të tjera për analizën e secilit dikaster për vitin 2022 në mbledhjen që zhvilloi me ministrat.

Në llogarinë e tij në Facebook, Rama shkruan se fiskalizimi është një histori suksesi, deklarimet, paga dhe sigurimet janë rritur me 7% në sektorin privat dhe investimet e huaja janë rritur me 255 milionë euro, krahasuar me Janar-Shtator të vitit 2021.

“Fiskalizimi një histori suksesi me 100% të biznesit të madh dhe 93% të të voglit tanimë online 24/7, dmth më shumë transparencë, më pak informalitet. Deklarimet, paga dhe sigurime janë rritur me 7% në sektorin privat vetëm nga formalizimi, falë kontrolleve sensibilizuese. Investimet e huaja direkte 984mln€ janar-shtator 2022 ose 255mln€ më shumë se janar-shtator 2021”-shkruan kreu i ekzekutivit./tvklan.al