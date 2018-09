Deri tani në krye qëndronte Puff Daddy, por për 2018 Jay-Z merr fronin si mbreti i muzikës rep. Revista “Forbes” ka publikuar të dhenat, duke renditur bashkëshortin e divës së muzikës pop Beyonce si këngetarin rep me fitimet me të mëdha për këtë vit, 76.5 milionë Dollarë.

Në fitimet e tij kolosale ka ndikuar albumi i tij i fundit “4:44” dhe turi botëror bashkë me Beyonce. Puff Daddy zbret në vendin e dytë me 64 milionë Dollarë, i pasuar nga Kendrick Lamar me 58 milionë Dollarë.

Tv Klan