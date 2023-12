Fitoi 9200 euro, kryeministri Rama bën dhuratën bujare!

23:15 31/12/2023

Pas zbulimit të identitetit të Reis Çiços në “Të Panjohurit”, Marçela Lati dhe Eli Fara treguan të fshehtën e tyre. Marçela është personazhi që flet me bretkosat, një dhunti e fëmijërisë, ndërsa Eli Fara ka qenë mësuese filloreje dikur.

Pas këtij zbulimi, kryeministri Edi Rama bëri një lajmërim që lumturoi zonjat e publikut të programit “E Diela Shqiptare” në Tv Klan. Kryeministri kërkoi që shumën prej 9200 eurosh që ka grumbulluar, t’u shpërndahet pensionisteve, një dhuratë bujare për këtë mbrëmje fundviti.

Edi Rama: Tani një sekondë, që unë do ta them këtë gjë se është reale. Sikur unë mos të kisha këtë mbështetje me këshilla dhe vendosmërinë e disave prej këshilltareve këtu, unë nuk do të kisha gjetur pothuajse asnjë.

Ardit Gjebrea: Vërtetë?

Edi Rama: Kështu që kush është në pension këtu nga gratë, burrat s’ka problem le të rrinë, nga gratë, atë çfarë do fitohet këtu duhet t’ua japësh sepse e kanë fituar.

Ardit Gjebrea: Shikoji zonjat, shiko si po reagojnë!

Edi Rama: Merre dhe ndaja në mënyrë proporcionale të gjitha grave në pension./tvklan.al