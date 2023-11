Fitoi çmim në “Miss Globe”, Sonia Sallaku zbulon bashkëpunimin me Elton Ilirjanin

18:22 28/11/2023

Sonia Sallaku është bukuroshja që rrëmbeu kurorën “Miss Shqipëria 2023” për të përfaqësuar vendin në “Miss Globe”. E ftuar në “Rudina” në Tv Klan në Ditën e Pavarësisë, Miss-i rrëfen emocionet e triumfit në kompeticionin e bukurisë.

Sonia Sallaku: Emocione të papërshkrueshme.Do thoja që isha e hutuar sikur isha në një botë tjetër në ato momente sepse padyshim që nuk e prisja. Ishin shumë goca, të gjitha të bukura, të gjitha fantastike, e ndieja atë konkurrencën, thoja me vete do ta fitoj unë apo jo dhe në momentin që kam dëgjuar emrin tim, Sonia Sallaku, thjesht ngela, thashë jam unë kjo? Vërtet jam unë?

Sonia u paraqit me kostumin e Tiranës në “Miss Globe” sepse babai i saj është nga Tirana, ndërsa mamaja nga Kosova. “Ishte një eksperiencë e paharrueshme që do ngelë gjithmonë në kujtesën time”, shprehet ajo.

Sa i përket rrugëtimit të mëtejshëm në karrierë, Sonia tashmë ka pranuar një ofertë të jashtëzakonshme.

Sonia Sallaku: Unë në “Miss Globe” fitova një çmim, “Miss Fashion” nga Elton Ilirjani të cilin e falenderoj shumë. Ai jeton në Nju Jork.

Rudina Magjistari: Sigurisht, Eltonin e njohim të gjithë, e kemi ftuar disa herë në program dhe ka filluar të ketë një karrierë në modeling, shumë interesante.

Sonia Sallaku: Ka një karrierë shumë të madhe dhe unë do jem pjesë e karrierës së tij që do përfaqësoj Shqipërinë në pasarela të ndryshme në të gjithë botën dhe padyshim që kjo është një krenari tjetër sepse do përfaqësoj sërish Shqipërinë në shumë vende të ndryshme në botë./tvklan.al