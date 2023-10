Fitoi Festivalin e Këngës për fëmijë, 11-vjeçarja gati për “ëndrrën amerikane”

20:09 06/10/2023

Nikol Çabeli është vetëm 11 vjeç por me ëndrra të mëdha për muzikën.

Vogëlushja nga Gjirokastra i ka nisur hapat që në moshën 5-vjeçare. Ajo ka fituar festivalin e këngës për fëmijë në Shkodër me këngën “Coco im” dhe së fundmi u vlerësua me vendin e dytë në “Junior Festival 2023”.

Gjatë intervistës për “Rudina” në Tv Klan, artistja 11-vjeçare ndau emocionet e saj në skenë, ndërsa zbuloi ëndrrën e saj për të shkuar në Amerikë, ku dëshiron të marrë pjesë në kompeticionin “America’s Got Talent”.

Sigurisht nuk mungoi intepretimin në studio i këngës fituese të festivalit të Shkodrës për fëmijë,“Coco im”.

Rudina Magjistari: Kush ta ka dhuruar zërin?

Nikol Çabeli: Mami im është pianiste, babi ka qenë futbollist, tani është mësues fizkulture.

Rudina Magjistari: Ke një këngëtare që e adhuron shumë?

Nikol Çabeli: Kam shumë këngëtare të preferuara. Më pëlqen Dua Lipa, Rita Ora, Tina Turner, Celine Dion.

Rudina Magjistari: Në çfarë klase je?

Nikol Çabeli: Jam në klasë të shtatë, kam hyrë 5 vjeçe në klasë të parë. Lënda ime e preferuar është gjeografia, por më pëlqen edhe muzika edhe fizkultura.

Rudina Magjistari: Ke fituar festivalin e këngës në shkodër me këngën “Coko im”.

Nikol Çabeli: Coko ka qenë qeni i zysh Eriona Rushitit që e përshëndes (kompozitorja dhe tekstshkruesja e këngës fituese). Kënga flet për një histori të vërtetë. Kur zysh Eriona do të më shkruante këngën, Coko u sëmur dhe ndërroi jetë dhe kështu që mendoi që këngën t’ia dedikonte këngën atij. Më pëlqen shumë edhe kënga që më bënë për Junior Fest. Kjo kënga më pëlqeu shumë teksti. Teksti flet për ëndrrën time që edhe unë dua të bëhem këngëtare dhe thotë që askush nuk ka besim por unë do t’ia dal, jam e vogël por prapë do t’ia dal.

Rudina Magjistari: Do të vazhdosh të studiosh për muzikë më tutje?

Nikol Çabeli: Po. Unë dua të shkoj në Amerikë sepse aty kam dhe motrën dhe më ka premtuar që do të më realizojë ëndrrën sepse unë dua të shkoj te “America’s Got Talent”./tvklan.al