Fitojnë Golden State dhe Chicago Bulls

22:40 04/01/2022

Kampionët në fuqi Bucks munden nga ekipi me ecurinë më të keqe të NBA, Grizzlies triumfon në transfertë

Nets pësoi një humbje të rëndë në shtëpi nga një prej skuadrave më të mira të NBA-së. Grizzlies fitoi me rezultatin 104-118. Nuk mjaftuan 26 pikët e Kevin Durant dhe 19 të shënuara nga James Harden. Miqtë fituan në pjesën e dytë falë 18 pikëve të shënuara vetëm në periodën e tretë nga Morant, që në total shënoi 36 pikë, përveç 8 asisteve dhe 6 ribaundeve. Për Grizzlies kjo është fitorja e pestë radhazi, që i çon në vend të katërt në Konferencën e Perëndimit.

Golden State mundi Majemin me rezultatin 115-108. Në këtë përballje, Steph Curry bëri paraqitjen më të keqe të sezonit duke shënuar vetëm 9 pikë. Por për të siguruar fitoren, menduan shokët e tij. Për Hit përveç humbjes, shqetësim përbën edhe dëmtimi në kaviljen e djathtë të Butler-it. Jordan Paul shënoi 32 pikë për fituesit, ndërsa vendimtare ishin edhe 22 pikët e Wigins. Golden State mori fitoren e 29 të sezonit, ndërsa mban vendin e parë në Konfernencën e Perëndimit.

Fitorja e tetë radhazi për Chicago Bulls, ekipin më të mirë të Konferencës së Lindjes, që mposhti Orlandon me rezultatin 102-98. DeRozan me 29 pikë dhe LaVine me27 i dhanë fitoren Bullsave kundër Magic, që ngushëllimin e vetëm nga kjo ndeshje e arriti me të riun Uagner, që shënoi 22 pikë.

Detroit Pistons, skuadra me ecurinë më të keqe të NBA, ndali kampionët në fuqi të Bucks, me rezultatin 115-106. Fitore morën edhe Portland, Filadelfia, ndërsa Utah Jazz arriti suskesin e nëntë radhazi në trafertë duke mposhtur Nju Orlins.

Klan News