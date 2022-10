Fitojnë Kukësi dhe Kastrioti

22:40 08/10/2022

Verilindorët mposhtën në shtëpi Bylisin 2-0, krutanët përmbysin Teutën që nuk ka asnjë fitore në 7 javë

Kukësi mori tri pikë të rëndësishme në shtëpi, duke mundur Bylisin me rezultatin 2-0. Suksesi i çon verilindorët në kuotën e 8 pikëve në vend të tetë në renditje, tre pikë larg skuadrës ballshiote, e pozicionuar në vend të katërt.

Vendasit e gjetën golin e parë në minutën e 23 të lojës me anë të Ferreiras. Por gjyqtari i takimit Koçi, e quajti të rregullt atë tri minuta më pas, pasi u konsultua me sistemin VAR.

Kukësi shënoi të dytin në mintuën e 60 të lojës. Giasi uli një top për Taipin, që gjuajti saktë dhe mposhti portierin e ballshiotëve, Teqja. Verilindorët morën fitoren e dytë radhazi në kampionat, ndërsa i shkaktuan Bylisit humbjen e dytë në shtatë javë të luajtura. Ndërsa Kastrioti fitoi ndaj Teutës me përmbysje me rezultatin 2-1 në ndeshjen e luajtur në Kamzë.

Një humbje shqetësuese për durrsakët, që gjenden në vend të fundit në renditje me 4 pikë të grumbulluara, po aq sa edhe Laçi. Teuta shënoi me Karabecin në minutën e 13, por krutanët u përjgigjën me Karakaçin në të 29 dhe Morbek në shtesën e pjesës së parë me penallti.

Me suksesin e arritur, krutanët shkojnë në vend të shtatë në renditje me 9 pikë të grumbulluara. 3 gola të shënuar nga Teuta në 7 javë dhe 10 të pësuar, me sulmin dhe mbrojtjen më të dobët në kampionat.

