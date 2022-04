Fitojnë Liverpool dhe Manchester City

Shpërndaje







23:54 05/04/2022

Suksese për ekipet angleze në çerekfinalet e para të Champions

Liverpool fitoi me rezultatin 3 – 1 sfidën e parë çerekfinale të Champions League me Benfica të martën në Lisbonë.

Skuadra angleze luajti më mirë në pjesën e parë shënuan Kanote në të 17’ dhe Mane në të 34’. Benfica reagoi pas pushimit ku Nunez shkurtoi diferencën në minutën e 49’. Diaz vulosi fitoren me golin e shënuar në fund.

Një triumf që e favorizon skuadrën e Jurgen Klopp që e ka fituar 6 herë titullin kampion i Europës, i fundit në sezonin 2018-2019 pikërisht me trajnerin gjerman.

Ekipi tjetër anglez Manchester City fitoi me rezultatin 1 – 0 takimin me Atletico Madrid që rezistoi pa pësuar për 70 minuta në fushë kundërshtare. Autori i golit të vetëm të ndeshjes ishte De Bruyne. Të mërkurën do të luhen dy sfida të tjera çerekfinale, Chelsea – Real Madrid dhe Villarreal – Bayern Munchen.

Tv Klan