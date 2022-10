Fiton Kombëtarja e vajzave U17

20:20 21/10/2022

Mundi Moldavinë me rezultatin 9-1

Kombëtarja e vajzave U17 fitoi thellë 9 – 1 me Moldavinë për kualifikueset e Europianit të kësaj moshe.

Një sukses i skuadrës së Agustin Kolës pas humbjes 5 – 2 me Maqedoninë e Veriut.

Vasa dhe Ago ishin më të spikaturat me nga 3 gola secila.

Ndeshja e fundit në grup do të jetë derbi me Kosovën që do të luhet të hënën në Elbasan. Shqipëria U17 ka 3 pikë pas 2 ndeshjeve të para.

Tv Klan