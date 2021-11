Fiton Roma, befasohet Tottenham

Shpërndaje







23:48 25/11/2021

Mision i realizuar për Romën në Ligën e Konferencës. Në ndeshjen e javës së pestë në Grupin C, skuadra e Murinjos mposhti me poker golash rivalët e Zorias dhe siguron kualifikimin.

Vendi i dytë është i siguruar falë dygolëshit të Abrahamit dhe rrjetave të Karles Perezit dhe të Zaniolos. Verdhekuqtë do të synojnë në ndeshjen e fundit të kapin vendin e parë, që të shmangin Play Off.

Totenhemi pësoi një humbje të papritur nga Mura në Slloveni dhe tani rrezikon eliminimin nga Liga e Konfernecës. Në takimin e javës së pestë në fazën e grupeve, skuadra e drejtuar nga Antonio Konte u mund me rezultatin 2-1.

Mura kaloi në avanatazh me Horvatin në minutën e 11’. Totenhemi me 10 lojtarë nga minuta 32’, barazoi në të 72’ me Kejnin. Por Marosa i tronditi në shtesë me një kundërsulm të shpejtë.

Në takimet e tjera, Makabi, Genti dhe Partizani i Beogradit u mundën, kurse Bazeli, Kopenhageni e Bodo/Glimti fituan.

Klan News